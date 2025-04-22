Виктор Файзулин назвал двух футболистов РПЛ, которые напоминают ему себя

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал двух футболистов из чемпионата России, которые напоминают ему себя.

— Среди современных футболистов видите аналог Файзулина?

— Хороший вопрос. Может быть, Ахметов, Кривцов. Вендел тоже классно работает с мячом, но он всё-таки другой, более мобильный, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.