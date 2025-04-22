Тренер «Урала» Томаров высказался о предстоящем матче с «Балтикой»

Тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Томаров высказался о предстоящем матче с «Балтикой» в рамках 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча состоится 26 апреля.

«Сейчас непонятно, какой соперник сложнее — команды, которые находятся внизу турнирной таблицы, понимают, что им нужно набирать очки в матче с любой командой, для них каждая игра с повышенной напряжённостью. Уверен, что ближайшие пять матчей будут максимально напряжёнными для всех команд», — приводит слова Томарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 63 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 52 очка. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец» (51). На четвёртом месте расположился «Урал» с 50 очками.