Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака», победа над «Акроном» — не показатель

Сенников: ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака», победа над «Акроном» — не показатель
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится 26 апреля и начнётся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоть «Спартак» и выиграл у «Акрона» со счётом 3:2, ЦСКА выглядит стабильнее этой весной. Тольяттинцы до этого, по-моему, проиграли всем, кроме «Крыльев Советов» и «Факела». Победа над «Акроном» — не показатель. Предстоящее дерби — ключевой момент. Однако «Спартак» может настроиться на ЦСКА, это показал матч с «Зенитом». Структурно армейцы сейчас выглядят предпочтительнее, у них есть надёжность», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» — лидер РПЛ по ожидаемым очкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android