Сенников: ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака», победа над «Акроном» — не показатель
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Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится 26 апреля и начнётся в 19:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хоть «Спартак» и выиграл у «Акрона» со счётом 3:2, ЦСКА выглядит стабильнее этой весной. Тольяттинцы до этого, по-моему, проиграли всем, кроме «Крыльев Советов» и «Факела». Победа над «Акроном» — не показатель. Предстоящее дерби — ключевой момент. Однако «Спартак» может настроиться на ЦСКА, это показал матч с «Зенитом». Структурно армейцы сейчас выглядят предпочтительнее, у них есть надёжность», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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