Кафу заявил, что хотел бы видеть Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии

Бывший защитник «Милана» Маркос Кафу заявил, что хотел бы видеть главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии. Ранее появилась информация, что итальянский специалист может покинуть «сливочных» по завершении нынешнего сезона.

«Было бы здорово увидеть Анчелотти во главе сборной Бразилии. Я работал с ним в «Милане» на протяжении пяти лет, так что знаю, что он может дать национальной команде. Карло великий тренер, каждая сборная была бы рада видеть его у себя.

Нужно подождать и посмотреть, какое решение примут руководители нашей футбольной организации. Надеюсь, этот вопрос будет решён как можно быстрее», – приводит слова Кафу испанское онлайн-издание Marca.