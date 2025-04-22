Джикия: Адиев прекрасно понимает, что пришёл в команду, в которой была большая проблема

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о подготовке команды к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) Магомедом Адиевым, назначенным временно исполняющим обязанности главного тренера.

— Как сказал Магомед Адиев, к матчу с «Зенитом» команда готовилась полтора дня. Как себя чувствовали физически?

— Понятно, что это сложно. Мы с уважением относимся к тренеру, но и он прекрасно понимает, что пришёл в команду, в которой была большая проблема. При этом хочу сказать, что мы хорошо приняли нового тренера, сейчас будет расписание, скоро начнём подготовку к следующей важной игре, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.