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Джикия: Адиев прекрасно понимает, что пришёл в команду, в которой была большая проблема

Джикия: Адиев прекрасно понимает, что пришёл в команду, в которой была большая проблема
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о подготовке команды к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) Магомедом Адиевым, назначенным временно исполняющим обязанности главного тренера.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

— Как сказал Магомед Адиев, к матчу с «Зенитом» команда готовилась полтора дня. Как себя чувствовали физически?
— Понятно, что это сложно. Мы с уважением относимся к тренеру, но и он прекрасно понимает, что пришёл в команду, в которой была большая проблема. При этом хочу сказать, что мы хорошо приняли нового тренера, сейчас будет расписание, скоро начнём подготовку к следующей важной игре, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

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