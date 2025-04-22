Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о 20-летнем Нико О'Райли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлениях 20-летнего полузащитника Нико О'Райли. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «горожан» 14 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Сезон длинный, и у нас одна игра в неделю, чтобы он мог восстановиться. Нам нужно посмотреть, сможет ли он играть каждые три дня. Это реальность, и я очень восхищаюсь тем, что он играет на позиции, на которой никогда раньше не играл. Он учится и, конечно, должен совершенствоваться, но с мячом он хорош», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Сити» идёт пятым в АПЛ, набрав 58 очков.