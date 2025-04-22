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«Иногда приходишь в ужас». Семшов сравнил РПЛ и Первую лигу

«Иногда приходишь в ужас». Семшов сравнил РПЛ и Первую лигу
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов сравнил Российскую Премьер-Лигу и Первую лигу. По его мнению, в РПЛ значительно выше скорости, что влияет на игру всех команд, которые выступают в лиге. Семшов считает, что команды, вылетающие из РПЛ, растворяются в ФНЛ из-за общих низких скоростей лиги.

«Если брать Первую лигу, то от РПЛ её отделяет пропасть. Очень много матчей в этом сезоне удалось посмотреть — иногда в ужас приходишь от скоростей. Поставь «Урал» или «Торпедо» играть с кем‑то из РПЛ — совсем другие скорости будут. Они попадают в атмосферу Первой лиги и растворяются. У «Урала», например, состав не сильно изменился, но в РПЛ они совсем иначе играли», — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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