«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Динамо» Мх

В «Оренбурге» сообщили, что клуб просит Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) рассмотреть эпизод на 16-й минуте матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:1). По мнению клуба, арбитр Ранэль Зияков ошибочно отменил взятие ворот махачкалинцев.
Также «Оренбург» просит рассмотреть момент на 33-й минуте матча, когда арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо» Мх. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (50). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).
- 22 апреля 2025
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