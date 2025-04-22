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Файзулин: поддерживаю Денисова — у детских тренеров колоссально маленькие зарплаты

Файзулин: поддерживаю Денисова — у детских тренеров колоссально маленькие зарплаты
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин отреагировал на высказывания бывшего одноклубника Игоря Денисова о маленьких зарплатах детских тренеров.

— Я читал его высказывания насчёт низких зарплат. Во-первых, хотелось бы узнать, как государство смотрит на этот вопрос. Если государство такие зарплаты детских тренеров считают нормальными, с этим, я думаю, ничего не сделаешь.

— Почему его никто публично не поддерживает?
— А как поддерживать, что нужно сделать? Давайте я поддержу. Ну конечно, у детских тренеров колоссально маленькие зарплаты. Приходится где-то подрабатывать. Так и в моём детстве было. Мой тренер с понедельника по пятницу работал на грузовике, а в субботу-воскресенье, в свои выходные, с нами занимался. Чтобы вы понимали, до 16 лет у меня было две тренировки в неделю. Всё остальное время мы бегали на улице и ждали этих тренировок, как манны небесной. Представьте себе, каково 16-летнему футболисту тренироваться дважды в неделю, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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