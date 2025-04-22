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«Динамо» Мх обратилось в ЭСК РФС по удалению Алибекова в матче с «Оренбургом»

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК РФС по удалению Алибекова в матче с «Оренбургом»
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу удаления футболиста Муталипа Алибекова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Динамо» Мх просит рассмотреть эпизод на 90+6-й минуте матча с «Оренбургом», когда арбитр Зияков показал красную карточку защитнику Муталипу Алибекову после просмотра VAR. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» состоялся в субботу, 19 апреля. Игра прошла на стадионе «Газовик». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился победой оренбуржцев со счётом 2:1.

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