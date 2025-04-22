«Динамо» Мх обратилось в ЭСК РФС по удалению Алибекова в матче с «Оренбургом»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу удаления футболиста Муталипа Алибекова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

«Динамо» Мх просит рассмотреть эпизод на 90+6-й минуте матча с «Оренбургом», когда арбитр Зияков показал красную карточку защитнику Муталипу Алибекову после просмотра VAR. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» состоялся в субботу, 19 апреля. Игра прошла на стадионе «Газовик». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился победой оренбуржцев со счётом 2:1.