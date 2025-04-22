Заза Джанашия: «Спартак» готов бороться, а ЦСКА не хватает характера
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА не хватает характера, хотя команда хорошо играет в весенней части сезона. «Спартак» тоже выглядит хорошо. В последнем матче красно-белые здорово отыгрались, проигрывая со счётом 0:2. Это хороший показатель, что команда готова бороться, у неё есть характер. Армейцы же этого сейчас не показывают», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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