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Обладатель Кубка УЕФА Файзулин рассказал, чем уникальны Тимощук, Зырянов, Погребняк

Обладатель Кубка УЕФА Файзулин рассказал, чем уникальны Тимощук, Зырянов, Погребняк
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин раскрыл секрет выносливости своих бывших одноклубников — Анатолия Тимощука, Константина Зырянова, Игоря Денисова и Павла Погребняка.

«Тимощук, Зырянов, Погребняк, Денисов генетически хорошо сложены. У них пульс был меньше, чем у остальных. У троих точно — чуть ли не 40 ударов в минуту. Мне кажется, в этом кроется ключ их выносливости. Они сухие, поджарые, здоровья вагон. Доиграли до 37-38 лет, кто-то и до 40 мог дотянуть. Я недавно наткнулся на интервью Фуркада — у него пульс вообще чуть ли не 28 был. Это какая-то генетическая история, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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