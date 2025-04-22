Агент заявил, что «Реал» пытался подписать Неймара и Мбаппе у «ПСЖ» в обмен на Винисиуса

Известный бразильский агент Андре Карри рассказал, что в своё время мадридский «Реал» предпринимал попытки подписать нападающих «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе. В обмен в рамках сделки предлагался вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. Агент отмечает, что в Винисиусе мадридцы видели «разменную монету».

«Да, «Реал» пытался подписать Мбаппе и Неймара и в то время использовали Винисиуса в качестве разменной монеты. В то время Вини ещё не был игроком основы, но обладал огромным потенциалом. Я знаю эту историю, потому что Леонардо (бывший спортивный директор «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что ему нравится Жуниор», — приводит слова Карри RMC Sport.

Неймар покинул «ПСЖ» в 2023 году, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль». Мбаппе стал игроком «Реала» летом 2024-го. Винисиус выступает за «сливочных» с 2018-го.