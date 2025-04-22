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Эдуард Мор: верил в победу «Спартака» над «Акроном» и при счёте 0:2

Эдуард Мор: верил в победу «Спартака» над «Акроном» и при счёте 0:2
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что верил в победу красно-белых над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги даже после первого тайма. «Спартак» отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«При счёте 0:2 я верил, что они добавят и выиграют. Даже проведя ужасный тайм с Махачкалой они должны были дожимать, но времени не хватило — поздно начали играть. Здесь всё же игра была немножечко другая. Да, проигрывали 0:2, но не было ощущения, что всё идёт безобразно», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Акроном» и «Спартаком» состоялась 19 апреля. Матч проходил на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на третьей строчке.

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