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Игрок ЦСКА Койта: бывшие партнёры по «Зальцбургу» спрашивают меня о России

Игрок ЦСКА Койта: бывшие партнёры по «Зальцбургу» спрашивают меня о России
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта рассказал, что бывшие партнёры по австрийскому «Ред Булл Зальцбург» спрашивают его о России.

— Да, я и сейчас общаюсь со своими бывшими партнёрами по «Зальцбургу». В том числе и с Домиником Собослаи, который сейчас играет в «Ливерпуле». У меня со всеми хорошие отношения, стараюсь их поддерживать. Мы все очень сильно поменялись за это время, выросли как футболисты, но стараемся сохранять общение.

— Настолько ли близко, чтобы они спрашивали у вас о России?
— Как и у всех друзей, такие вопросы тоже присутствуют в общении. Я узнаю, как у них дела в их чемпионатах и командах. Они спрашивают у меня о России, как мне здесь, — сказал Койта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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