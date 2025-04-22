Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: «Спартаку» не хватает внутренней дисциплины, невозможно играть на кураже

Игонин: «Спартаку» не хватает внутренней дисциплины, невозможно играть на кураже
Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Спартака» хороший подбор игроков. Мы увидели всплеск благодаря работе Станковича. В эмоциональном плане команда выглядела хорошо — все футболисты полностью отдавались игре. Но, учитывая разговоры, команде не хватает внутренней дисциплины. Это говорит о какой-то зрелости коллектива. Невозможно играть на кураже своих футболистов и эмоциональном запале тренера весь сезон. Сейчас эмоции спали, на первый план выходят другие качества, чтобы добиваться результата», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» — лидер РПЛ по ожидаемым очкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android