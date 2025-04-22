Игонин: «Спартаку» не хватает внутренней дисциплины, невозможно играть на кураже

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Спартака» хороший подбор игроков. Мы увидели всплеск благодаря работе Станковича. В эмоциональном плане команда выглядела хорошо — все футболисты полностью отдавались игре. Но, учитывая разговоры, команде не хватает внутренней дисциплины. Это говорит о какой-то зрелости коллектива. Невозможно играть на кураже своих футболистов и эмоциональном запале тренера весь сезон. Сейчас эмоции спали, на первый план выходят другие качества, чтобы добиваться результата», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.