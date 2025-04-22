Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал ничейный результат матча с «Уралом»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 с «Уралом» (1:1).

«Игра получилась довольно интересной, несмотря на счёт 1:1. Интрига присутствовала как с нашей стороны, так и со стороны «Урала». Была борьба, никто не хотел уступать.

Прежде всего хочу поблагодарить ребят за их бойцовские качества, особенно проявившиеся в концовке, когда мы играли в меньшинстве. У нас было несколько неплохих моментов, где мы могли забить ещё. Если судить по моментам, думаю, мы превзошли «Урал», хотя они больше контролировали мяч.

Хочу отметить и работу судьи сегодня. Пусть это останется на его совести, но пенальти там был очевидный. Посмотрим, что он скажет по этому моменту.

Тем не менее счёт 1:1, и я повторюсь, ребята — молодцы. Двигаемся дальше. Будем нацеливаться на очки, на победы. Безусловно, всё ещё впереди, нас ждут важные игры», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.