Обладатель Кубка УЕФА Файзулин предположил, когда с российского футбола снимут бан

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин предположил, когда закончится отстранение российского футбола от международных турниров.

— У нынешнего поколения ещё будут еврокубки, чемпионаты мира и Европы?

— Будут, конечно. Уверен в этом. Всё в жизни циклично. Время пройдёт, и всё вернётся на круги своя. По моим ощущениям, года два на это потребуется, максимум. Это и футбола, и Олимпиад касается, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.