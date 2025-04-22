Экс-защитник «Милана» Кафу: «Реал» — это команда, которую боятся

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу высказался об игре и результатах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне. Отметим, что «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов, но сохраняют шансы на победу в чемпионате Испании и Кубке страны.

«У меня нет предубеждений насчёт «Реала». Это же «Реал». Команда, которую боятся, команда, которая берёт всё в свои руки. Да, они вылетели из Лиги чемпионов, но страх у соперников от этого никуда не денется. Это «Реал» Мадрид. В следующем сезоне они будут играть в полную силу, не сомневаюсь на этот счёт», – приводит слова Кафу испанское онлайн-издание Marca.