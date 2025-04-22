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«Стою и чувствую себя проституткой». Файзулин — об обратной стороне популярности

«Стою и чувствую себя проституткой». Файзулин — об обратной стороне популярности
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин рассказал об обратной стороне популярности спортсменов.

«Сразу вспоминается один эпизод, не очень приятный. Где-то в аэропорту стояли. Подбежал парень: «Можно сфоткаться?» Говорю, без проблем. А он давай орать всем своим друзьям метрах в 50: «Эй, ребята, вы фоткаться будете? Давайте все сюда!» А я стою и чувствую себя проституткой, что ли. Думаю, я что, тебе вещь какая-то или музейный экспонат? Ощущения были не очень», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.

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