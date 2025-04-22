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Дмитрий Сенников: ЦСКА отлично идёт весной, некоторые матчи вырывает на характере

Дмитрий Сенников: ЦСКА отлично идёт весной, некоторые матчи вырывает на характере
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Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о последних результатах ЦСКА. После возобновления сезона РПЛ армейцы провели семь матчей, одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

«У ЦСКА тяжёлый отрезок физически, а скамейка запасных не такая длинная. Поэтому армейцы некоторые матчи вырывают на характере. Много сил ушло на Кубок России — была непростая игра с «Динамо», а также тяжёлый выезд в Оренбург. «Крылья Советов» — играющая и непростая команда, но в матче с ними армейцы не добрали очков, «привезли» себе ненужный пенальти.

Всё равно ЦСКА проходит весеннюю часть без поражений и идёт отлично. Надо отдать должное красно-синим — они хорошо подготовились и набрали ход», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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