Дмитрий Сенников: ЦСКА отлично идёт весной, некоторые матчи вырывает на характере

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о последних результатах ЦСКА. После возобновления сезона РПЛ армейцы провели семь матчей, одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

«У ЦСКА тяжёлый отрезок физически, а скамейка запасных не такая длинная. Поэтому армейцы некоторые матчи вырывают на характере. Много сил ушло на Кубок России — была непростая игра с «Динамо», а также тяжёлый выезд в Оренбург. «Крылья Советов» — играющая и непростая команда, но в матче с ними армейцы не добрали очков, «привезли» себе ненужный пенальти.

Всё равно ЦСКА проходит весеннюю часть без поражений и идёт отлично. Надо отдать должное красно-синим — они хорошо подготовились и набрали ход», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.