Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Фомин оценил шансы «Динамо» на попадание в тройку по итогам РПЛ

Даниил Фомин оценил шансы «Динамо» на попадание в тройку по итогам РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу в прошедшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:1), а также высказался о шансах бело-голубых на попадание в тройку по итогам нынешнего сезона чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Что случилось на рестарте? Много факторов, сейчас тяжело назвать один. Так вроде бы по игре ничего было, а результаты не очень. Но это уже прошлое, нужно фокусироваться на будущем. Выиграли у «Рубина», начинаем подготовку к «Зениту». Предпочтения Кубку, так как в РПЛ тяжелее будет занять призовые места? Не согласен. Отличные шансы побороться за тройку, поэтому в любом случае не нужно разделять турниры.

В целом с «Рубином» получился тяжёлый матч, как и всегда, это организованная команда. При счёте 2:1 сами себе придумали свободный удар в конце матча, как всегда, искали приключения. Могло закончиться 2:2, но закончилось со счётом 3:1, что самое главное. Давно не выигрывали, сейчас победили, это придаст уверенности нам и хороших эмоций», — приводит слова Фомина ТАСС.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50). Бело-голубые в последнем туре РПЛ обыграли «Рубин» со счётом 3:1, набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44).

Материалы по теме
Станислав Бессмертный назвал ключевого игрока «Динамо» этой весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android