Даниил Фомин оценил шансы «Динамо» на попадание в тройку по итогам РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу в прошедшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:1), а также высказался о шансах бело-голубых на попадание в тройку по итогам нынешнего сезона чемпионата России.

«Что случилось на рестарте? Много факторов, сейчас тяжело назвать один. Так вроде бы по игре ничего было, а результаты не очень. Но это уже прошлое, нужно фокусироваться на будущем. Выиграли у «Рубина», начинаем подготовку к «Зениту». Предпочтения Кубку, так как в РПЛ тяжелее будет занять призовые места? Не согласен. Отличные шансы побороться за тройку, поэтому в любом случае не нужно разделять турниры.

В целом с «Рубином» получился тяжёлый матч, как и всегда, это организованная команда. При счёте 2:1 сами себе придумали свободный удар в конце матча, как всегда, искали приключения. Могло закончиться 2:2, но закончилось со счётом 3:1, что самое главное. Давно не выигрывали, сейчас победили, это придаст уверенности нам и хороших эмоций», — приводит слова Фомина ТАСС.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50). Бело-голубые в последнем туре РПЛ обыграли «Рубин» со счётом 3:1, набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44).