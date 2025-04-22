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Радченко: «Спартак» лихорадит, нестабильность мешает команде бороться за золотые медали

Радченко: «Спартак» лихорадит, нестабильность мешает команде бороться за золотые медали
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» лихорадит. Команде не хватает стабильности — она часто вырывает победные очки в концовках матчей. Это показывает характер, но нестабильность в начале сезона и в отдельно взятых играх мешает «Спартаку» бороться за золото. Конечно, матч с ЦСКА — очень серьёзное дерби. Даже в XX веке это был самый главный матч в СССР и России. Уверен, что будет очень много болельщиков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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