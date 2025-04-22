«Спартак» поздравил с днём рождения Массимо Карреру, упомянув победу в РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполняется 61 год.

«Массимо Каррере – 61! Поздравляем с днём рождения бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России — 2016/2017 и Суперкубок-2017», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале московского клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. После ухода из московского клуба Массимо работал в греческом АЕКе, а также итальянских клубах «Бари» и «Асколи».