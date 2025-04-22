Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Файзулин назвал самый памятный матч в жизни

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Файзулин назвал самый памятный матч в жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал самый памятный матч в своей карьере. Он выделил игру полуфинала Кубка УЕФА с «Баварией » в Мюнхене. Встреча проходила в 2008 году и завершилась со счётом 1:1.

«Наверное, «Бавария», причём не Питере, а на выезде. В Мюнхене я впервые увидел такой стадион и столько болельщиков. И «Бавария» — суперклуб. Этот матч даже больше финалов запомнился. Я впервые играл на таком стадионе. А на чемпионат мира ездил уже после побед в Кубке и Суперкубке УЕФА, Лиги чемпионов. Всё уже было более-менее привычно, большие стадионы — не в диковинку», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.

Материалы по теме
«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил
Эксклюзив
«Безумие такое творилось, что хотелось затихариться». Файзулин наконец заговорил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android