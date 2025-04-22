Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Файзулин назвал самый памятный матч в жизни

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал самый памятный матч в своей карьере. Он выделил игру полуфинала Кубка УЕФА с «Баварией » в Мюнхене. Встреча проходила в 2008 году и завершилась со счётом 1:1.

«Наверное, «Бавария», причём не Питере, а на выезде. В Мюнхене я впервые увидел такой стадион и столько болельщиков. И «Бавария» — суперклуб. Этот матч даже больше финалов запомнился. Я впервые играл на таком стадионе. А на чемпионат мира ездил уже после побед в Кубке и Суперкубке УЕФА, Лиги чемпионов. Всё уже было более-менее привычно, большие стадионы — не в диковинку», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.