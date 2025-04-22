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«Всё ещё впереди». Тренер «Торпедо» Кононов высказался о борьбе за выход в РПЛ

«Всё ещё впереди». Тренер «Торпедо» Кононов высказался о борьбе за выход в РПЛ
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о плохой реализации автозаводцев в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 с «Уралом» (1:1), а также поделился мыслями о борьбе за выход в РПЛ.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Гусман – 19'     1:1 Железнов – 62'    
Удаления: Бородин – 67' / нет

— В первом тайме были три явные голевые ситуации. С чем связана такая слабая реализация моментов, особенно выходов один на один? Почему игрок не отдаёт пас, а бьёт во вратаря?
— Вы сами частично ответили на свой вопрос, возможно, с иронией. Нам тоже казалось, что ребята забьют. У вратаря «Урала» также есть команда, за которую он выступает, и он, естественно, не хочет пропускать. Это достаточно квалифицированный вратарь. Жаль, что мы не забили. Чтобы тренировать выходы один на один… конечно, мы отрабатываем опасные моменты, позиции игроков, учим, где нужно реализовывать, а где отдавать передачу. Думаю, игрок переживает не меньше, чем все мы.

— Согласны ли вы с тем, что сегодняшняя ничья для обеих команд может восприниматься как поражение?
— Нет, я думаю, что это не поражение ни для «Урала», ни для нас. Как я уже сказал, всё ещё впереди. «Урал» играет с «Балтикой», и мы также встретимся и с «Балтикой», и с «Сочи». Все клубы, претендующие на выход в РПЛ или на стыковые матчи, играют между собой. Самое важное – побеждать, набирать очки в этих играх, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирная таблица Первой лиги
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