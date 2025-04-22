Виктор Файзулин: культа футбола в России нет

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал о своём детском клубе «Алгоритм».

«Это изначально был недолгосрочный проект, рассчитанный на полтора-два года. Хотели посмотреть питерскую молодёжь, которая никому не нужна. Сделали всё возможное, чтобы ребята заиграли. 10-11 человек продолжили карьеру в профессиональном футболе. На этом тему закрыли. Это больше исследовательская работа была.

А выводы для себя сделали такие. В разных школах к ребятами по-разному относятся, даже в плане профессионализма, мотивации. Кто-то приходит — сосиску в тесте ест перед тренировкой. Кто-то упражнения на пресс ни разу в жизни не делал. Абсолютно разная подготовка. Второй вывод: молодёжь недостаточно обучают. Дефицит тренерских кадров — проблема не только Питера, а всей страны. Но главное, что я понял о современной молодёжи — она недостаточно настойчивая, пасует перед проблемами. Причину ищут не в себе, а в других — тренерах, агентах. Вера в себя у них быстро угасает. При первых же сложностях бросают футбол и идут в заправщики, доставщики пищи. Не хватает духа, настойчивости, мечты, мотивации. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с менталитетом нашим. Всё-таки культа футбола в России нет, мощной популяризации не ведётся. Это чувствуется.

В Питере этот культ, может, и присутствует в каком-то виде. Я говорю в целом про российскую молодёжь. Может, у неё сегодня слишком много соблазнов. Есть у него мечта — и он идёт за ней. Но как только сложности возникают — пасует. Кому-то настойчивости не хватает, кому-то — мотивации. Вроде бы и была мечта, а оказывается — не такая уж и сильная. Даже на протяжении моих 10 лет в «Зените» через команду проходила масса одарённых ребят из дубля. Классные, техничные, с потенциалом, а потом просто пропадали. Мне самому хотелось понять, в чём причина. С этой целью мы и создавали команду. Всё, что хотел узнать, я получил, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.