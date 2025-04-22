«Я был несправедлив к нему». Гвардиола объяснил, почему Доку потерял место в составе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему бельгийский вингер Жереми Доку потерял место в составе команды, а также оценил игру футболиста в матче 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

«Я был так несправедлив к нему в последних матчах. Я помню игры с «Тоттенхэмом» на выезде и «Брайтоном», без него набор очков был бы невозможен. Единственная причина, по которой он не играл в последнее время, заключается в том, что мы не атаковали с вингерами. Мы атакуем с крайними защитниками и игроками в центре.

В матче с «Эвертоном» он владел мячом и растягивал оборону, добирался до бровки. Жереми в финальной трети неудержим, и я очень рад, что он сыграл действительно хорошо», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.