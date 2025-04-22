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«Я был несправедлив к нему». Гвардиола объяснил, почему Доку потерял место в составе

«Я был несправедлив к нему». Гвардиола объяснил, почему Доку потерял место в составе
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему бельгийский вингер Жереми Доку потерял место в составе команды, а также оценил игру футболиста в матче 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 84'     0:2 Ковачич – 90+2'    

«Я был так несправедлив к нему в последних матчах. Я помню игры с «Тоттенхэмом» на выезде и «Брайтоном», без него набор очков был бы невозможен. Единственная причина, по которой он не играл в последнее время, заключается в том, что мы не атаковали с вингерами. Мы атакуем с крайними защитниками и игроками в центре.

В матче с «Эвертоном» он владел мячом и растягивал оборону, добирался до бровки. Жереми в финальной трети неудержим, и я очень рад, что он сыграл действительно хорошо», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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