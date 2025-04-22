«Вызвали отчитывать, как в школе». Песьяков — о встрече с руководством Самарской области

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о встрече команды с руководством Самарской области.

— Встреча с руководством области и болельщиками взбодрила команду?

— Я бы сказал больше про встречу с руководством, губернатором и болельщиками. Между собой сели и поговорили. Поняли, что делали не так.

— Для тебя это первый опыт встречи с руководством области?

— Что-то подобное в «Ростове» было. Но в Самаре нас вызвали, как в школе — отчитывать. Встреча прошла в таком формате. В «Ростове» была встреча о делах насущных, скажем так, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.