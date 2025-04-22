Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: критика «Зенита» несправедлива

Дмитрий Радченко: критика «Зенита» несправедлива
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о критике в сторону сине-бело-голубых за отсутствие воспитанников в стартовом составе.

«Зенит» критикуют только те, кто не видит воспитанников команды. Однако у клуба очень много своих воспитанников. Существует таблица, где «Зенит» занимает первое место по числу воспитанников, играющих в РПЛ и ФНЛ. Думаю, эта критика несправедлива. Из академии выпускается много футболистов, выступающих на профессиональном уровне. Да, им трудно попасть в основной состав «Зенита», но причина этого ясна. Посмотрите на того же Ваханию, который раскрылся в «Ростове». Сейчас «Зенит» хочет вернуть его обратно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Радченко: «Спартак» лихорадит, нестабильность мешает команде бороться за золотые медали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android