Дмитрий Радченко: критика «Зенита» несправедлива

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о критике в сторону сине-бело-голубых за отсутствие воспитанников в стартовом составе.

«Зенит» критикуют только те, кто не видит воспитанников команды. Однако у клуба очень много своих воспитанников. Существует таблица, где «Зенит» занимает первое место по числу воспитанников, играющих в РПЛ и ФНЛ. Думаю, эта критика несправедлива. Из академии выпускается много футболистов, выступающих на профессиональном уровне. Да, им трудно попасть в основной состав «Зенита», но причина этого ясна. Посмотрите на того же Ваханию, который раскрылся в «Ростове». Сейчас «Зенит» хочет вернуть его обратно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.