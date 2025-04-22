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«Выгулял себя на поводке». Матвей Сафонов поделился фотографией на фоне Эйфелевой башни

«Выгулял себя на поводке». Матвей Сафонов поделился фотографией на фоне Эйфелевой башни
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов поделился фотографией на фоне Эйфелевой башни, сопроводив снимок словами «выгулял себя на поводке». Фото вратарь парижан выложил в «сториз» своего телеграм-канала.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

Россиянин перебрался в «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно — 2024 из «Краснодара». В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 77 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Нантом». Матч состоится 22 апреля, начало — в 21:45 мск.

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