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Солтмурад Бакаев высказался о результатах «Акрона» в РПЛ

Солтмурад Бакаев высказался о результатах «Акрона» в РПЛ
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Результаты команды будем оценивать после 30-го тура. Если говорить о нашем положении в таблице, хотели бы выше. Чем выше, тем лучше», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий отметился тремя голами и таким же числом результативных передач в 25 матчах за «Акрон». Самым результативным в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин».

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