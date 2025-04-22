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С РФС прошли обсуждения участия сборной России в международном турнире

С РФС прошли обсуждения участия сборной России в международном турнире
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Футбольная ассоциация Центральной Азии (ФАЦА) обсуждала с Российским футбольным союзом возможное участие сборной России в турнире Кубок наций ФАЦА. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Представители ФАЦА устно обсуждали с Российским футбольным союзом участие сборной России в турнире Кубок наций ФАЦА. Планируется, что турнир пройдёт с 26 августа по 9 сентября 2025 года. В соревновании примут участие все сборные из ФАЦА, а также две команды не из этой ассоциации», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы футбольной ассоциации Центральной Азии ТАСС.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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