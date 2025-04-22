Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха заявил о несоответствии зарплат детских тренеров задачам российского футбола.

«Маленькие зарплаты детских тренеров — одна из ключевых проблем российского футбола. Социальный статус детского тренера — особенно в регионах, не соответствует задачам, которые требует российский футбол. Происходит явное расхождение: в профессиональном футболе огромные деньги по сравнению с детским, хотя именно он — фундамент российского футбола. К сожалению, там не всё радужно.

Всё зависит от школ. Если это государственная футбольная школа, значит, таким образом оценивают работу детских тренеров. Последние наши матчи в еврокубках говорят о том, что нет развития в российском футболе. Мы даже не могли преодолеть групповые стадии. А если проходили, быстро вылетали из плей-офф. Основа — детско-юношеский футбол, куда нужно вкладывать больше средств и готовить более квалифицированные тренерские кадры», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.