Виктор Файзулин: сложно собрать по стране 30-50 Галицких или Морозовых

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о людях, которые развивают футбол в России. По его мнению, в РФ сложно найти хотя бы 30-50 бизнесменов, которые будут инвестировать в развитие футбола.

«У нас всё держится на энтузиастах. Такие люди есть, возможно, в каждом регионе, но кто-то любит футбол, кто-то — баскетбол, а кто-то волейбол. Наверное, собрать по стране 30-50 Галицких или Морозовых, которые будут поддерживать футбол, строить манежи, сложно. Но они есть, и дай бог, чтобы их становилось больше», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.