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Тренер «Локомотива» Галактионов: мы сами себе ставим задачу в Кубке России

Тренер «Локомотива» Галактионов: мы сами себе ставим задачу в Кубке России
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможности отдать приоритет в концовке нынешнего сезона выступлениям в Фонбет Кубке России.

«Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто‑то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть. Но не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все. Поэтому давайте дождёмся окончания сезона, сюрпризы ещё будут», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России с «Ростовом». Встреча состоится 30 апреля в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После 25 сыгранных матчей чемпионата «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова также сыграют с «Ростовом». Игра пройдёт 26 апреля.

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