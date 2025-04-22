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Файзулин: Быстров всегда был пламенным оратором, не только на ТВ. Вова — потешник

Файзулин: Быстров всегда был пламенным оратором, не только на ТВ. Вова — потешник
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о своём экс-одноклубнике Владимире Быстрове, который сейчас работает телеэкспертом.

— Быстров с Аршавиным на ТВ отжигают. Вы бы так смогли?
— А меня туда вообще не тянет. Периодически зовут, но я отказываюсь. Не лежит душа.

— А их слушаете?
— Ну да, «Матч» смотрим. Если попадаются — слушаем.

— Быстров — самый пламенный телевизионный оратор на спортивном ТВ сегодня?
— Он всегда был пламенным оратором, не только на телевидении. Вова — потешник (улыбается), — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.

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