Файзулин: Быстров всегда был пламенным оратором, не только на ТВ. Вова — потешник

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о своём экс-одноклубнике Владимире Быстрове, который сейчас работает телеэкспертом.

— Быстров с Аршавиным на ТВ отжигают. Вы бы так смогли?

— А меня туда вообще не тянет. Периодически зовут, но я отказываюсь. Не лежит душа.

— А их слушаете?

— Ну да, «Матч» смотрим. Если попадаются — слушаем.

— Быстров — самый пламенный телевизионный оратор на спортивном ТВ сегодня?

— Он всегда был пламенным оратором, не только на телевидении. Вова — потешник (улыбается), — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Виктор Файзулин выступал на позиции полузащитника и играл за следующие клубы: «Океан» (2004) — девять матчей; «СКА-Энергия» (2004–2006) — 51 матч, восемь голов; «Спартак-Нальчик» (2007) — 28 матчей, три гола; «Зенит» (2008–2018) — 157 матчей, 21 гол.