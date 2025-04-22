Алексей Игонин: в матче со «Спартаком» ЦСКА готов играть вторым номером и терпеть
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Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не удивлюсь, если ЦСКА очень хорошо сыграет против «Спартака». Армейцы понимают свои сильные и слабые стороны, а также готовы играть вторым номером и терпеть. Мне кажется, если красно-белым сразу не получится сломить сопротивление, будет очень сложно», — сказал Алексей Игонин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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