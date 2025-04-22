Алексей Игонин: в матче со «Спартаком» ЦСКА готов играть вторым номером и терпеть

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Не удивлюсь, если ЦСКА очень хорошо сыграет против «Спартака». Армейцы понимают свои сильные и слабые стороны, а также готовы играть вторым номером и терпеть. Мне кажется, если красно-белым сразу не получится сломить сопротивление, будет очень сложно», — сказал Алексей Игонин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.