Кафу — о Винисиусе и расизме: мы должны бороться с этим и обучать людей

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу высказался о расистских нападках в сторону вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Кафу полагает, что сам футболист активно продвигает идею борьбы с расовой дискриминацией на футбольном поле.

«Мы должны бороться с этим. Расизм — это вопрос воспитания. Людей нужно обучать, чтобы они могли жить в равенстве. И это то, что Винисиус пытается передать на поле при помощи футбола», – приводит слова Кафу испанское онлайн-издание Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.