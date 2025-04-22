Джанашия: в российских клубах должны играть воспитанники. Для чего так много иностранцев?

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия считает, что в российских клубах должны играть собственные воспитанники.

«Не согласен со словами Виктора Файзулина. В российских клубах должны играть свои воспитанники. Для чего так много иностранцев? Нужно тянуть своих, чтобы готовиться к возможному возвращению на международную арену. Когда это произойдёт, наши клубы будут выступать своими воспитанниками. Я знаю, что у наших команд есть хорошая молодёжь, и не могу понять, почему ей не доверяют. Ну, станет клуб чемпионом и что? Какая разница, какое место займёт?

Очень плохо, что воспитанникам «Зенита» не дают себя проявить в основной команде. Понятно, что в этом году у клуба столетие, они хотят выиграть всё, и у них есть большие ресурсы. Но я не вижу своей молодёжи, хотя ей надо давать шанс», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.