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Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир временно возглавил клуб из Чемпионшипа

Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир временно возглавил клуб из Чемпионшипа
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Английский «Норвич Сити» объявил об уходе Йоханнеса Хоффа Торупа с поста главного тренера клуба. Временно исполняющим обязанности наставника команды будет экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир.

«Хотя мы назначили этого тренера, ориентируясь на долгосрочную перспективу и в соответствии с более широкой стратегией и направлением развития клуба, к сожалению, последние результаты и выступления привели нас к необходимости перемен.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Йоханнесу и его помощнику. Они оба фантастические люди, которые неустанно работали, чтобы помочь улучшить и продвинуть вперёд наш футбольный клуб. Мы все желаем им всего наилучшего на следующем этапе их карьеры», — приводит слова спортивного директора Бена Кнаппера официальный сайт клуба.

Сообщается, что Джек Уилшир будет временно руководить первой командой на протяжении двух оставшихся матчей сезона в рамках Чемпионшипа.

«Норвич Сити» занимает 14-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2024/2025. Команда набрала 53 очка за 44 матча.

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