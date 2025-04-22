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Михаил Мудрик прошёл проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг

Михаил Мудрик прошёл проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошёл проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг. В декабре прошлого года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, сторона футболиста заявила, что игрок не нарушал антидопинговые правила осознанно.

«Я много раз разговаривал с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет ни малейшего представления. Вообще. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошёл. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не совершал ничего противозаконного намеренно. Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что у него положительный результат теста. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить. Результаты пробы В до сих пор не получены, так что вопрос остаётся открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный футболист и очень хороший человек. Его нужно защитить», — приводит слова Палкина Give me Sport.

Отметим, что в случае подтверждения факта употребления допинга Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

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