Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин назвал фундаментальную проблему детско-юношеского футбола в России.

«Мало кто об этом говорил, а я скажу. У нас настроили академий: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и так далее. Раньше футболистов туда забирали с 14-15 лет, а теперь выдёргивают с 10-11. Из Находки тоже ребята уезжают: из последних — Сарвели, Кирш, в «Краснодаре» есть молодые. И так не только в Приморье — везде. Их зовут — они уезжают. Академии выметают с мест всех лучших футболистов. А потом что получается?

Ребята с 11-12 лет оказываются в тепличных условиях: питание, проживание, экипировка и так далее. С 12 до 18 лет у тебя нет ни мамы с папой, ни улицы, ни какого-то быта. Только футбол, школа, столовая, и всё. Некоторым даже с базы нельзя выходить без разрешения воспитателей. Ребята реальной жизни не знают: что такое поругаться, подраться на улице или поухаживать за девочкой. А потом наступает выпуск. В первую команду попадают единицы, а остальные разъезжаются по арендам. Естественно, что они попадают туда совершенно сырыми. Они не понимают, что такое борьба за деньги.

Когда я был в «Акрона», приехали ребята: а что, у вас шведского стола нет? Говорю: парни, поешьте, что дают, и идите тренируйтесь. Их выкинули, а они совсем не понимают, что происходит. Не приспособлены к борьбе кость в кость, к конкуренции со взрослыми мужиками. В моём понимании это большая проблема. В моём детстве в любом регионе страны была профессиональная команда, и талантливых местных мальчишек туда всегда подтягивали, иногда даже раньше, чем нужно было. В 16 с половиной лет я уже играл во второй лиге. А забрали бы меня и ещё 20 таких же пацанов из Находки в 12 лет — непонятно, что бы со мной стало. Сейчас же во Второй лиге вообще нет никакой подпитки — всех талантливых академии уже вычистили. Клуб открывается, а через пару лет закрывается. Какой смысл, если денег на этом не заработать, народ не ходит, да ещё и местных нет? Для чего такая команда нужна? Я тоже не понимаю. С этим пытаются что-то сделать. Вроде бы приняли правило, ограничивающее переходы в детском футболе. Надеюсь, эта программа хотя бы немного снизит отток талантов из регионов. Уверен, что приморские ребята будут востребованы в том же Хабаровске и Владивостоке. Ну и родители будут только за, чтобы их дети росли рядом, под боком.

Сейчас же академии просто забирают всех перспективных и никакой ответственности за них не несут. Взяли, а через два года выкинули. Парнишка большой город повидал и вернулся обратно. Что у него в голове происходит после этого, не представляю. Эту историю нужно прекратить, хотя бы упорядочить. Всё равно в каждом регионе есть хоть какая-то команда. Хотя бы до какого-то возраста пусть лучше там остаются», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.