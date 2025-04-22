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Дмитрий Радченко считает, что ЦСКА способен бороться за чемпионство РПЛ в этом сезоне

Дмитрий Радченко считает, что ЦСКА способен бороться за чемпионство РПЛ в этом сезоне
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко полагает, что ЦСКА по силам вести борьбу за титул чемпиона Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. После 25 туров армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

«ЦСКА очень уверен в себе и стабилен, на них не оказывается никакого давления — их никто не брал в расчёт в плане борьбы за чемпионство. Армейцы очень здорово проводят весеннюю часть чемпионата: спокойно играют, и многое получается. Их не лихорадит, как «Спартак». Конечно, ЦСКА ещё может бороться за золото — разыгрывается 15 очков. Да, отрыв до «Краснодара» большой, но всё может быть. Если брать прошлый год, лидеры в конце сезона тоже теряли очки. При этом любая потеря очков красно-синими спишет их в борьбе за чемпионство», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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