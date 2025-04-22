Олег Кононов ответил на вопрос о проблемах в игре «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопросы о проблемах в игре автозаводцев, а также высказался о схеме чёрно-белых.

— В матче с «Чайкой» (1:2) игра была под контролем «Торпедо», но минутная расслабленность привела к пропущенному голу. С «Уралом» (1:1) тоже казалось, что команда движется к победе, но в какой-то момент «потухла» и пропустила. С чем это связано?

— Трудно сказать однозначно. У каждой команды бывают такие моменты. Либо соперник разыгрывает хорошие комбинации, а наша оборона не дорабатывает. Поэтому получается, что дело не в том, что команда «потухла» в чём-то. Возможно, концентрация была не на должном уровне у некоторых игроков, или же нарушилась организация игры в обороне. Я только так могу это объяснить. Конечно, нам хотелось бы, чтобы этого не происходило, но так, в принципе, и пропускаются голы – не только нами, но и всеми командами. Чуть наступает сбой в организации обороны, и соперник ищет свой момент.

— Не кажется ли вам проблемой, что команда весь сезон действует примерно по одной схеме и стала предсказуемой для соперников?

— Я думаю, что схема актуальна, но сейчас футбол развивается таким образом, что она может меняться по ходу игры. Меняются определённые индивидуальные задания или задания для групп игроков. Или же команда обороняется по одной схеме, а атакует по другой. Практически никто кардинально не меняет схему под каждого соперника, потому что для адаптации игроков к новой схеме нужно время. Поэтому тренеры в большей степени работают над тем, чтобы схема была такой, где игроки знают свои позиции. Но на тренировках отрабатывается определённая игра уже под конкретных футболистов, чтобы лучше проявить их качества, или же под соперников, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.