Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов — о чемпионской гонке РПЛ: права на ошибку у «Краснодара» больше нет

Владислав Радимов — о чемпионской гонке РПЛ: права на ошибку у «Краснодара» больше нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ нынешнего сезона. Радимов полагает, что лидирующий в чемпионате России «Краснодар» не может позволить себе потерять очки, если хочет выиграть титул.

«Почему чемпионские амбиции («Краснодара». — Прим. «Чемпионата») меньше стали? Потому что в Петербурге был решающий матч, и плюс сейчас у них вообще нет права на ошибку. «Зенит» ведь все пять оставшихся игр тоже может выиграть. Всё зависит от тебя, да, но права на ошибку нет. А матч с «Зенитом» никак нельзя было проигрывать с крупным счётом, чтобы оставить соотношение в личных встречах за собой», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

Материалы по теме
Иван Таранов: нельзя уверенно сказать, что «Краснодар» не отдаст своё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android