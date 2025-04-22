Владислав Радимов — о чемпионской гонке РПЛ: права на ошибку у «Краснодара» больше нет

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ нынешнего сезона. Радимов полагает, что лидирующий в чемпионате России «Краснодар» не может позволить себе потерять очки, если хочет выиграть титул.

«Почему чемпионские амбиции («Краснодара». — Прим. «Чемпионата») меньше стали? Потому что в Петербурге был решающий матч, и плюс сейчас у них вообще нет права на ошибку. «Зенит» ведь все пять оставшихся игр тоже может выиграть. Всё зависит от тебя, да, но права на ошибку нет. А матч с «Зенитом» никак нельзя было проигрывать с крупным счётом, чтобы оставить соотношение в личных встречах за собой», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50 очков). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.