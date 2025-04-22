Чанов: не первый год есть тревожное чувство по поводу забитых мячей ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

«ЦСКА в последних матчах мало забивает, немного притормозили в этом аспекте. Моменты же есть. Если бы их не было, можно было бы горевать. Уже не первый год есть тревожное чувство по поводу забитых мячей. Что касается неяркой игры армейцев, тренерские штабы соперников следят за изменением нашей тактики и ищут варианты. Когда Моуринью только пришёл со своим неожиданным вариантом тактики, он всё время обыгрывал всех в Англии и Испании. Но спустя время соперники находили противоядие — ничего вечного не бывает. С ЦСКА такая же история.

Дерби — это отдельная вещь, которая стоит особняком. В предстоящем матче «Спартак» — ЦСКА может произойти что угодно. Команда может иметь большую беспроигрышную серию, но в этом матче проиграть. Когда я играл за «Торпедо», «Спартак» 11 лет в любом состоянии никак не мог с нами справиться. Хотя они были наверху, а мы — внизу», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.