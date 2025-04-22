«Моя мечта осуществилась бы». Игрок «Краснодара» Гонсалес — о возвращении еврокубков

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о возможном возвращении российских клубов к участию в международных соревнованиях.

«Возвращение российских клубов к европейским турнирам было бы невероятным. Мы бы играли в каком-нибудь турнире. Для меня это был бы первый раз, когда я принял бы участие в каком-либо международном турнире в Европе. Моя мечта осуществилась бы. Будем надеяться, что всё так и произойдёт, очень этого хотелось бы.

С какой командой хотел бы сыграть? Уже хватило бы на форме иметь эти нашивки и наклейки. Просто послушать гимн перед матчем. Для счастья этого уже было бы достаточно, вне зависимости от соперника», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Уругвайский футболист перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Мальорки». За этот период он принял участие в 22 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.