Игонин: хотелось видеть больше российских игроков в «Зените», но иностранцы сильнее

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о критике в сторону санкт-петербургского «Зенита» за отсутствие воспитанников в стартовом составе.

«Зенит» критикуют, потому что это команда номер один в России на сегодняшний день. Большие клубы, такие как «Краснодар» и «Зенит», могут не просто играть, а выигрывать чемпионат. Понятно, почему к ним столько вопросов. Если говорить про общую систему, это один вопрос. Но если говорить про чемпионскую гонку сейчас, на основании статистики приходится разбираться, кто использует больше россиян, а кто — меньше.

Недавно вышла статистика, что российские футболисты «Краснодара» забили меньше всего голов в этом сезоне. Конечно, нам бы хотелось больше видеть своих игроков. Но, объективно, иностранные футболисты «Зенита» сильнее российских. Это легко определить, посмотрев кубковый матч питерской команды и игру чемпионата», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.