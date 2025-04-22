Файзулин: шесть чемпионств подряд — это мощно. Нужно перед Богданычем шляпу снять

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. Под его руководством петербуржцы становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

«Он делает ровно то, что должен делать. Семак молодец, нигде не срывался. У него всё ровно. Он мудрый, умный парень. Всё чётко делает. Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов очень сложно. «Зенит» всегда располагал качественными футболистами, но далеко не все тренеры брали с ними золото. Шесть чемпионств подряд — это мощно. Здесь нужно перед Богданычем шляпу снять. В этом плане, наверное, он феномен», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.