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Файзулин: шесть чемпионств подряд — это мощно. Нужно перед Богданычем шляпу снять

Файзулин: шесть чемпионств подряд — это мощно. Нужно перед Богданычем шляпу снять
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. Под его руководством петербуржцы становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

«Он делает ровно то, что должен делать. Семак молодец, нигде не срывался. У него всё ровно. Он мудрый, умный парень. Всё чётко делает. Да, у него суперфутболисты, но даже с ними выиграть столько титулов очень сложно. «Зенит» всегда располагал качественными футболистами, но далеко не все тренеры брали с ними золото. Шесть чемпионств подряд — это мощно. Здесь нужно перед Богданычем шляпу снять. В этом плане, наверное, он феномен», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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